Verschiedene Einbrüche und Diebstähle hat die Polizei von Montag auf Dienstag im Stadtgebiet von Ludwigshafen gemeldet.

Zwischen dem späten Sonntagabend und dem frühen Montagmorgen kam in der Ferdinand-Freiligrath-Straße im Stadtteil Süd ein Mofaroller der Marke Peugeot abhanden. Er wurde am Montagmorgen einige Häuser weiter beschädigt gefunden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 100 Euro.

In der Woche zwischen Montag, dem 12. August und dem 19. August wurde in der Benckiserstraße im Stadtteil Mitte in ein Kellerabteil eingebrochen und ein Fahrrad der Marke Bulls gestohlen. Der Schaden betrage rund 200 Euro, so die Polizei.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621/963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Zwischen Mittwoch, dem 14. August, 11 Uhr, und Montag, dem 19. August, 19.30 Uhr, gab es einen Einbruchsversuch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhauss in der Luitpoldstraße in Friesenheim. Es blieb beim Versuch, der Schaden beträgt 150 Euro. Hier bittet die Polizei Zeugen, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden: Telefon 0621/963-2773 oder E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.