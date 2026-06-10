Unbekannte sind im Ludwigshafener Stadtteil Maudach in zwei Kindertagesstätten eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch meldete, müssen sich beide Taten im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, ereignet haben. Betroffen waren nach Angaben der Beamten die Kitas in der Mittelstraße und in der Silgestraße. In beiden Fällen hätten die Täter eine Tür aufgehebelt, um sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, wie es im Bericht weiter heißt. Entwendet wurde in den beiden Kindertagesstätten nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings nichts. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei keine Angaben.

Gesucht werden nun Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in Maudach im Bereich der Silgesstraße und Mittelstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.