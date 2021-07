In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in zwei Kindergärten in Ludwigshafen eingebrochen. Laut Polizeibericht wurden in einer Einrichtung in der Pettenkofer Straße (Friesenheim) ein Computer und ein Beamer gestohlen. Im Kindergarten in der Mörikestraße (Oggersheim) stiegen Unbekannte ein und entwendeten mehrere Digitalkameras. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1500 Euro, wie die Polizei mitteilt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen, ist derzeit noch unklar. Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Pettenkofer Straße oder der Mörike Straße gesehen? Hinweise unter Telefon 0621/963-2773.