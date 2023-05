Die Polizei hat Ermittlungen zu mehreren Einbrüchen aufgenommen. Am 1. Mai verschafften sich Unbekannte gegen 15.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Kropsburgstraße (Mundenheim). Ihre Beute: Geld, eine Kaffeemaschine sowie weitere technische Geräte. Die Höhe des Schadens ist unklar.

Gegenstände beschädigt

In den Keller eines Einfamilienhauses in der Arndtstraße (Oggersheim) wurde zwischen dem 27. April und 1. Mai eingebrochen. Die Unbekannten durchwühlten Räume und beschädigten Gegenstände. Schaden: 500 Euro. Entwendet wurde nichts. Zwischen 30. April und 1. Mai versuchten Unbekannte vergeblich – wie schon zwischen 28. und 30. April – in einen Fahrradkeller in der Prinzregentenstraße (Hemshof) einzudringen. Hinweise: Telefon 0621 963-2773 oder -2222.