Die Polizei hat am Samstag auf dem Areal der Integrierten Gesamtschule in der Gartenstadt (Abteistraße) zwei 17-Jährige angetroffen, die womöglich ins Schulgebäude eingedrungen sind. Kurz vor 17 Uhr hatte ein Anwohner von zwei vermummten Männern berichtet, die eine Seitentür mit Werkzeug aufhebelten. Obwohl er sie ansprach, betraten die Unbekannten die Schule. Die alarmierte Polizei umstellte und durchsuchte das Gebäude, traf keine Personen an, entdeckte an den Türen aber Hebelspuren und fand Aufbruchwerkzeug. Ob die beiden Jugendlichen für den Einbruch verantwortlich sind, bedürfe weiterer Ermittlungen. Entwendet wurde nichts.

Bargeld und Schmuck erbeutet

Zwischen Donnerstag und Freitag drangen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in Oggersheim ein. Im Innern durchwühlten sie mehrere Schubladen und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten. Zeugenhinweise an die Polizei unter 0621 9630.