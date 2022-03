Die Polizei ermittelt zu zwei Einbrüchen. Zwischen Dienstag und Mittwoch drangen Unbekannte in die Albert-Einstein-Schule (Sternstraße, Friesenheim) ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchwühlten das Lehrerzimmer, die Büros der Schulleitung sowie der Sekretariate und erbeuteten Geld.

Polizei sucht Zeugen

Im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte in eine Filiale eines Blumenladens am Eingang eines Einkaufsmarkts in der Oderstraße (Oggersheim, Gewerbegebiet Westlich B9) ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2773.