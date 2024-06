Unbekannte sind laut Polizei zwischen Mittwoch und Donnerstag in ein Wohnhaus in der Christine-Teusch-Straße eingebrochen und haben mehrere Geldbeutel aus einer Kommode erbeutet. Vermutlich im gleichen Zeitraum versuchten die Täter, auch in die angrenzende Doppelhaushälfte einzubrechen. Hierbei scheiterten sie an der Eingangstür. Die Kripo sucht Zeugen: Telefon 0621 963-2773.