In der Nacht von Sonntag, 8. September, auf Montag, 9. September, sind mehrere Einbrüche in Kleingartenanlagen auf der Kopernikusstraße ( Friesenheim) und im Waldemar-Frenzel-Weg (Notwende) verübt worden. Dies teilt die Polizei mit. Die Täter haben dabei verschiedene Werkzeuge gestohlen, die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen gesehen haben. Meldungen bitte an die Telefonnummer 0621 9632222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Tipps für Kleingartenbesitzer

Die Polizei gibt zudem Ratschläge zum Schutz vor Diebstahl in Kleingartenanlagen: