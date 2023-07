Regelmäßig zu Frühjahrsbeginn kehren viele Kleingartenbesitzer auf ihre Grundstücke zurück und erleben unschöne Überraschungen: Denn leider komme es immer wieder zu Einbrüchen, berichtet die Polizei. In den meisten Fällen erbeuteten Diebe aus Gartenhäusern Werkzeuge und Elektrogeräte. Bezirksbeamte der Inspektion 2 und der Wache Oggersheim haben daher im Mai dieses Jahres damit begonnen, in den neun Kleingartenanlagen ihrer Reviere das persönliche Gespräch mit den Besitzern zu suchen. Am Donnerstag fand die Aktion in den Gartenanlagen „Guldengewann“ (Edigheim) und „Aue“ (Oppau) statt. Auch mithilfe eines Flugblatts soll für das Thema Einbrüche sensibilisiert werden. Ziel der Aktion ist es, den Dieben das Leben schwer zu machen. Tipps dazu findet man im Netz unter https://s.rlp.de/il0Hq.