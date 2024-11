Zwei Einbrüche in eine Gaststätte und in ein Friseurgeschäft beschäftigen die Polizei: In der Nacht zum Donnerstag gegen 4 Uhr brachen unbekannte Täter auf der Parkinsel (Süd) in eine Gaststätte in der Parkstraße ein. Dort betraten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.45 Uhr brachen mindesten zwei unbekannte Täter in einen Friseursalon am Berliner Platz in der Innenstadt ein. Sie stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt. Wer hat verdächtige Personen gesehen? Hinweise: Telefon 0621 96324150.