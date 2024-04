Unbekannte sind laut Polizei zwischen 31. März und 4. April in mehrere Parzellen einer Kleingartenanlage im Bastenhorstweg (Friesenheim) eingebrochen. Aus einer Parzelle wurden Werkzeuge entwendet. Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus kam es außerdem in der Lutherstraße (Mitte). Hier versuchten Unbekannte zwischen 2. und 4. April vergeblich, in die Räume einzudringen. Die Schadenshöhe in beiden Fällen ist noch unklar. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 oder 963-2122.