Unbekannte sind laut Polizei zwischen 6. und 8. Oktober ins Bliesbad (Bliesstraße, West) eingebrochen. Auf dem Gelände wurden zwei leere Container aufgebrochen. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. In der Nacht auf Sonntag sind Unbekannte in einen Kiosk in der Kaiser-Wilhelm-Straße (Mitte) eingebrochen. Ihre Beute: Zigaretten im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.