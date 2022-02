Die Polizei sucht Zeugen für drei Einbrüche in Süd (2) und Edigheim. Zwischen Montag und Dienstag hebelten Unbekannte laut Polizei die Eingangstür im Bereich der Kantine des Telekom-Gebäudes in der Rheinallee auf und gelangten so in einen unmittelbar dahinterliegenden Lagerraum. Dort stahlen sie insgesamt drei Säcke mit Pfandflaschen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1400 Euro.

Scheibe eingeworfen

Am Dienstag zwischen 16 und 17 Uhr warfen Unbekannte die Scheibe eines Friseurgeschäfts in der Bannwasserstraße ein und erbeuteten eine leere Spardose sowie mehrere Bürsten.

Kleider aus Koffer gestohlen

Zwischen 25. Januar und 15. Februar brachen Unbekannte in eine Kellerparzelle eines Mehrfamilienhauses in der Yorckstraße (Süd) ein. Sie stahlen Kleider aus einem Koffer. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2773 oder 963-2122 entgegen