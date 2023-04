Stadtarchivar Klaus-Jürgen Becker, hält am Dienstag, 18. April, 18 Uhr, einen Vortrag im Café Alternativ (Rohrlachstraße 76, Hemshof). Er beschäftigt sich mit der Geschichte der Bunker in Ludwigshafen – vor allem mit den Hochbunkern und wirft einen besonders eingehenden Blick auf den Bunker in der Schanzstraße 69. Dieser soll verkauft werden. Der Arbeitskreis Bunkermuseum hat ihn kürzlich vermessen und kartiert. Der Verein hofft, mit einem neuen Eigentümer dort ein Bunkermuseum einrichten zu können. Der Bunker in der Schanzstraße 69 wurde nach Angaben des Stadtarchivs 1941 erbaut und steht nach bisherigen Kenntnissen nicht unter Denkmalschutz. Der aktuelle Besitzer hat den Bunker vor zwei Jahren von einem Architektenkollegen gekauft. Das Grundstück wird derzeit als Lager eines Getränkemarktes genutzt, es ließe sich bebauen. Der Bunker erstreckt sich über fünf Etagen plus Keller und hat 36 Räume. Derzeit gibt es Mieteinnahmen aus Masten von Telefonanbietern auf dem Dach des Bunkers. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei. Wegen der begrenzten Platzanzahl ist eine Anmeldung erforderlich an die Mailadresse burmeister@kuthan-immobilien.de.