Wenn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland um Asyl bitten, werden sie von den Jugendämtern in Obhut genommen. Auch die Stadt Ludwigshafen ist dazu verpflichtet. Aktuell ist die Situation sehr angespannt. Die Stiftung für Jugendhilfe hat deshalb viel Geld in die Hand genommen – und eröffnet eine neue Wohngruppe.

Lars Heene ist ehrlich beeindruckt, als ich ihn treffe. Denn: Der Leiter des Jugendamts macht gerade einen Rundgang durch die Räume einer neuen