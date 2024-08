In unserer Serie „Ich freu mich drauf“ blicken wir voraus auf die nach dem Sommer beginnende Saison, sei es in den Theatern, in Orchestern oder auch in den Museen. Wir geben ganz persönliche Tipps für Kulturveranstaltungen, welche Sie ab September erwarten. Und auf die wir uns besonders freuen.

Seit über zehn Jahren eröffnet die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz