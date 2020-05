„Ihr seid mit Abstand das beste Publikum“ nennt die Staatsphilharmonie eine neue Serie in Corona-Zeiten. Heute beginnen die neuen Veranstaltungsreihen mit der Trostmusik, am Donnerstag, 14. Mai, werden sie mit dem Digitalen Klassenzimmer fortgesetzt und am Mittwoch, 20. Mai, mit der musikalischen Andacht „Widerhall“. Bis zum Sommer werden sie regelmäßig stattfinden.

Mit der Trostmusik bringen Musiker der Staatsphilharmonie Musik zu Menschen, die in sozialen Einrichtungen leben. Kleine Ensembles vom Duo bis zum Quintett geben kurze Konzerte, die jeweils im Innenhof der Einrichtungen stattfinden. Den Auftakt macht heute ein Klarinetten-Duo, das im Hof des Ludwigshafener Seniorenpflegeheims Domicil in der Mundenheimer Straße spielen wird.

In Kooperation mit dem Bundesverband Musikunterricht (BMU) beginnt am 14. Mai das Digitale Klassenzimmer. Jeden Donnerstag von 10.30 bis 11.30 Uhr wird live über den YouTube-Kanal der Staatsphilharmonie eine neue Folge ausgestrahlt. Im Zentrum jeder Sendung steht ein Mitglied des Orchesters, das Jochen Keller, Trompeter und Musikvermittler bei der Staatsphilharmonie, zu seinem Beruf und Instrument interviewt. Die Zuschauer können ihre Fragen über den Live-Chat stellen und sich so aktiv an der inhaltlichen Ausrichtung beteiligen.

Immer mittwochs um 19 Uhr findet ab 20. Mai die Reihe „Widerhall“ in der Ludwigshafener Friedenskirche statt. „Die Musik verjagt den Teufel und macht die Menschen fröhlich“, meinte bereits Martin Luther. Gemeinsam mit Pfarrerin Cornelia Zeißig haben Musiker der Staatsphilharmonie für diese herausfordernde Zeit „Widerhall“ entwickelt. Die Begegnung von Wort und Musik soll ein stärkender Impuls sein. Der Einlass von bis zu 60 Personen erfolgt ab 18.30 Uhr. Es gilt die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften. Der Eintritt ist frei, die Kollekte dient zur Deckung der Unkosten.

Weitere Aktivitäten der Staatsphilharmonie unter Einhaltung der Corona-Bekämpfungsvorschriften sind in Planung.

Im NetzWeitere Programmpunkte aus der Serie sowie Hinweise zur Wiederaufnahme des Konzertbetriebs gibt es unter www.staatsphilharmonie.de