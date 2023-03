Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Bergischen Land war es wohl die sportliche Meldung des Jahres, als im April das Ende einer Ära bekanntgegeben wurde. Trainer Sebastian Hinze, gebürtiger Wuppertaler, übernimmt ab Sommer 2022 die Rhein-Neckar Löwen. Den Ambitionen des Vereins tut das keinen Abbruch. Am Donnerstag ist der Bergische HC Gegner der Eulen Ludwigshafen in der Handball-Bundesliga (19 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle).

Zum ersten Mal in seiner jungen Vereinshistorie, der Bergische HC wurde erst 2006 gegründet, verfiel man ein wenig in Panik, als am 31. März ein Internetportal den Abgang von Coach Sebastian