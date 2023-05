Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jürgen Selzer musste erst überzeugt werden, sich einen Oldtimer zuzulegen. Bereut hat er es bisher nicht. „Ich hätte mir nie solch ein Auto gekauft, aber in meiner Familie gibt es einige ,Schrauber’, die mich mehrere Jahre lang überredeten, bis ich mich zu einem Kauf entschließen konnte.“

Es sollte ein richtiger Oldtimer sein, das stand für den 66-Jährigen fest. Und bezahlbar sollte er sein. Am Ende bleibt er an einem MG aus der TD-Reihe hängen. In richtig