Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Sonntag haben wir am Rande des Maudacher Bruchs Wladimir Heinrichson getroffen. Der 56-Jährige stammt aus Polen, lebt seit 20 Jahren in Mannheim und verkauft seit 15 Jahren Christbäume in Ludwigshafen.

Mir ist als erstes Ihr großer Weihnachtsmann aufgefallen. Haben Sie den selbst aufgeblasen?

Nein. Der wird den ganzen Tag von einer Pumpe in Form gehalten und ist abends sogar beleuchtet.