Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute suchen wir einen Turm, der inzwischen ein Wahrzeichen der Stadt ist und unter Denkmalschutz steht. Er wurde 1897 errichtet und diente jahrzehntelang der Schifffahrt. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.