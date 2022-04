Ein 37-Jähriger ist im Stadtteil Süd bei einer Schlägerei am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr verletzt worden. Laut Polizei waren an der Auseinandersetzung in der Bleichstraße vier weitere Personen im Alter von 16 bis 29 Jahren beteiligt. Nicht nur mit Fäusten sondern auch mit einem Kettenschloss und Steinen sollen die Kontrahenten aufeinander losgegangen sein. Die Ursache für den Streit ist bisher unklar. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.