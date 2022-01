Der Jahreswechsel ist aus Sicht der Feuerwehr Ludwigshafen und der Polizei ruhig verlaufen. Für Silvester typische Einsätze, wie Brände an Mülltonnen oder auf Balkonen sind nicht gehäuft aufgetreten. Die Polizei zog alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr. An einem Auto wurde die Windschutzscheibe eingeworfen.

Die Feuerwehr hatte in der Neujahrsnacht zwölf Einsätze in Ludwigshafen. Unter anderem mussten die Wehrleute in Maudach einen Küchenbrand in einer Wohnung löschen. Ein Bewohner erlitt bei Löschversuchen Verbrennungen an der Hand und wurde dem Rettungsdienst übergeben. In der Gartenstadt brannte eine Mülltonne. Dort war auch ein Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren, die vor dem Umkippen gesichert werden musste. Nach einem Verkehrsunfall musste in Friesenheim eine Ölspur auf einer Straße beseitigt werden. In einem Hochhaus im Hemshof kam es zu einem Wasserrohrbruch. In Vorbereitung auf die Silvesternacht waren zusätzliche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und die drei Freiwilligen Feuerwehren Oppau, Stadtmitte und Ruchheim im Dienst. Insgesamt 63 Einsatzkräfte waren in Bereitschaft auf den Feuerwachen und Gerätehäusern.

An Corona-Regeln gehalten

Auch die Polizei spricht von einem relativ ruhigen Abend. In der Nacht sei es zu keinen außergewöhnlichen Vorkommnissen gekommen. Der Großteil der Bevölkerung habe sich an die geltenden Corona-Beschränkungen gehalten. Ein angetrunkener Autofahrer wollte sich in der Innenstadt einer Polizeikontrolle entziehen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln, bevor er gestoppt werden konnte. Ein Atemalkoholtest bei dem 23-jährigen Fahrer ergab einen Wert 0,72 Promille. Da der junge Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war, muss er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. In Friesenheim war ein angetrunkener Autofahrer beim Einparken in der Hegelstraße gegen einen Briefkasten der Deutschen Post und ein geparktes Auto gefahren. Anschließend stieg er aus und verließ zu Fuß den Unfallort. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die den Mann ausfindig machte. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. In der Neujahrsnacht wurde außerdem in der Seilerstraße (Hemshof) die Windschutzscheibe eines Autos eingeworfen. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 700 Euro. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.