Schon immer war die Natur beides: schön und schrecklich, Leben schenkend und Leben nehmend. Menschen aller Zeiten haben sie geliebt und gefürchtet. „Natürlich“ haben Menschen versucht, ihre Lebensgrundlagen zu verbessern und die Natur zu gestalten. Es wurden Flüsse begradigt und Staudämme gebaut, Sümpfe trocken gelegt und wilde Tiere gejagt, bis sie ausgerottet waren. Erst, als die uneingeschränkte Industrialisierung elementare Ressourcen wie Luft und Wasser extrem verschmutzte, fand ein erster Prozess des Umdenkens statt. Die Maßnahmen, die beschlossen wurden, konnten erheblich zu einer Erholung von Gewässern, Wiesen und Wäldern beitragen.

Der Schock, den die Hochwasserkatastrophe ausgelöst hat, sitzt tief. Innerhalb weniger Stunden ging das Vertrauen verloren, die Natur sei beherrschbar. Der Mensch müsse nur immer besser erkennen, welche Eingriffe dazu notwendig seien. Langsam wächst die Einsicht, dass genau der umgekehrte Weg helfen könnte: Wir Menschen sind Teil der Natur. Auch uns sind diese Eigenschaften gegeben: das Schöne und das Schreckliche. Anders ausgedrückt: Auch wir sind in der Lage aufzubauen und niederzureißen, Leben zu fördern oder Leben zu zerstören.

Die Hoffnung ist groß, dass es zu einem zweiten Umdenken kommen wird. Dass Entsetzen und Ohnmacht zu einer Analyse der Ursachen führen und zu der Einsicht: Nicht mehr die Natur bezwingen, sondern sie heilen zu wollen. Es war König Salomo, der um Weisheit gebeten hat, als er sich etwas von Gott wünschen durfte. „Gott gebe mir, nach seinem Sinn zu reden und so zu denken, wie es der Gaben würdig ist, die ich empfangen habe. Denn in seiner Hand sind wir selbst und unsre Worte. (…) Er gab mir sichere Erkenntnis dessen, was ist, sodass ich den Bau der Welt begreife und das Wirken der Elemente: Anfang, Ende und Mitte der Zeiten.“ (Weisheit 7,16f). Umdenken, sich neu ausrichten, das Ganze sehen – weise ist der Mensch, wenn er dieser Einsicht folgt.

Die Autorin

Cornelia Zeißig (56) ist Pfarrerin an der Friedenskirche in Friesenheim.