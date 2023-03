Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag, 19.30 Uhr, startet der FSV Schifferstadt bei Viktoria Herxheim in die neue Saison der Fußball-Landesliga Ost, Staffel Süd. Ein kniffliger Auftakt für den FSV, der aber gute Erinnerungen an Herxheim hat. Dort machte er vor einem Jahr aus einem 0:2-Rückstand spät noch ein 2:2.

Am Freitag wird der 25 Jahre alte Torhüter Mario Fohs sein Comeback in einem Punktspiel feiern. Zuletzt hatte er vor 17 Monaten in Queichhambach in einer Partie um Punkte zwischen den Pfosten