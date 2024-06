Raus aus dem Alltag und die Seele baumeln lassen. Zum dritten Mal laden die katholischen Pfarreien Hl. Edith Stein, Hl. Katharina von Siena und Hll. Petrus und Paulus zusammen mit dem Caritas-Zentrum zur Auszeit für Senioren ab 65 ein.

Die Urlaubstage finden am Mittwoch, 21. August, in St. Albert in der Pfingstweide, am Donnerstag, 12. September, in Hl. Geist in Süd und am Montag, 16. September, in St. Michael in Maudach statt. Sie beginnen mit einem Frühstück um 9 Uhr und enden gegen 15.30 Uhr bei einem Kaffee. Die Gäste haben tagsüber die Möglichkeit, mit anderen Urlaubern zu plaudern, zu singen, zu basteln, zu beten oder an Workshops teilzunehmen. Die An- und Abreise ist individuell zu organisieren. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Tag. Eine Anmeldung ist ab sofort bei Claudia Möller-Mahnke per E-Mail an claudia.moeller-mahnke@caritas-speyer.de oder telefonisch unter 0621 59802-24 möglich. Auch die Pfarrbüros der drei beteiligten Pfarreien nehmen Anmeldungen entgegen. Der Anmeldeschluss für den Urlaubstag in der Pfingstweide am 21. August ist der 12. August, für die September-Termine der 2. September.