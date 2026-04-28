Der Mannheimer Maimarkt ist in vollem Gange. Bummeln, Shoppen, Staunen: Für alle ist etwas dabei. Wir haben uns unter den Besuchern der Regionalmesse umgehört.

Die Sonne strahlt am Montagmorgen. Schon um 10 Uhr strömen die Menschen von den Bahnstationen und Parkplätzen aus auf das Maimarkt-Gelände und passieren die Schranken. Die Regionalmesse unter dem diesjährigen Motto „Anfassen statt Anklicken“ ist auch mehr als 400 Jahre nach ihrer Gründung bei den Menschen ausgesprochen beliebt – und das nicht nur bei Mannheimerinnen und Mannheimern. Mehr als 1000 Aussteller präsentieren ihre Produkte und bieten Dienstleistungen in den verschiedensten Bereichen an.

Noch am Eingang berichtet eine Dame, die aus Baden-Baden angereist ist, eine Bekannte aus Mannheim habe ihr vom Maimarkt erzählt. Da habe sie sich einmal selbst umschauen wollen. „Sie hat das so angepriesen, da bin ich neugierig geworden“, sagt die Frau.

Heimwerker-Paradies

Brigitte (71) und Anton (72) aus Speyer kommen schon seit Jahren in unregelmäßigen Abständen zum Maimarkt. Heute interessiert sie vor allem die riesige Spielwarenhalle, wo sie für ihre Enkelkinder einkaufen wollen. Aber auch für einige Anschaffungen für ihr Zuhause sind sie hergekommen. „Wir brauchen einen neuen Kühlschrank und Bodenbeläge fürs Haus“, erzählt Anton. „Dafür ist der Maimarkt perfekt.“ Den großen Vorteil der Messe sieht das Paar in dem großen Angebot an einem Ort. Man könne sich viele verschiedene Produkte anschauen und dann sofort mit Fachpersonen sprechen.

Aus dem Landkreis Heilbronn sind Andrea (59) und Rainer (61) angereist. Auch für sie ist die Erfahrung direkt vor Ort ganz wichtig. „Uns interessieren vor allem die Themen Bauen und Renovieren. Aber wir schauen uns gerne auch an, was es so Neues gibt.“ Aufgefallen sei ihnen, dass es in diesem Jahr weniger Aussteller gibt als sonst, berichten die beiden.

Spontane Huhn- und Küchenkäufe

Dass der Besuch auf dem Maimarkt mit allerhand Unvorhergesehenem einhergehen kann, beweist Gabriele (64). „Wir hatten vor zu renovieren und brauchen neue Fenster. Jetzt haben wir erst einmal eine neue Küche gekauft. Gleich in der ersten Halle sind wir hängengeblieben“, berichtet sie und lobt vor allem die gute Beratung und die Fülle an Angeboten.

Gabriele (64) wollte Fenster kaufen und ging mit einer neuen Küche nach Hause. Foto: Anna-Marie Müller

Anke (64), die mit ihren beiden Freundinnen Ulrike (65) und Susanne (59) unterwegs ist, kann den spontanen Küchenkauf toppen. Auf die Frage, ob sie wegen etwas Speziellem hier seien, fangen die drei Frauen an zu lachen. „Anke wollte nur mal schnell ins Tierzelt schauen, wir haben wegen des Geruchs draußen gewartet“, erzählt Susanne. „Sie kam lange nicht wieder und hatte dann spontan fünf Hühner gekauft.“ Dabei hat sie die Tiere aber nicht. „Für die Dauer der Messe sind sie noch hier vor Ort. Danach kann ich sie abholen“, erklärt die stolze Hühnerbesitzerin.

Andere Höhepunkte für das Trio sind das afrikanische Dorf mit seinen kulinarischen Angeboten und Trommelshows, ein Cocktail in der Sonne und natürlich der obligatorische Maimarktbecher. „Es ist immer toll auf dem Maimarkt“, sind sich die Freundinnen einig.

Schlendern und Mitmachen

Einfach treiben lässt sich der 35-jährige Mannheimer Patrick, der eine Freundin aus dem Ausland mitgebracht hat. Der Maimarkt ist eine gute Gelegenheit, um Mannheim kennenzulernen und einen entspannten Tag mit vielen Eindrücken zu erleben, findet er. Er habe sich auch nicht vorher informiert, sondern wolle einfach alles auf sich wirken lassen.

Patrick (35) aus Mannheim zeigt einer Freundin aus dem Ausland, was der Maimarkt zu bieten hat. Foto: Anna-Marie Müller

Anders sieht es Horst (63). Er hat eine Mission und hat sich direkt beim Handwerkerdreikampf eingetragen. Sägen, Hämmern und einen Karton zusammenbasteln in 20 Sekunden: Horst geht als Sieger vom Podest und darf sich als Erster einen von vielen Preisen aussuchen – die Entscheidung zwischen Tischdecke und Gartenschlauch fällt schwer, aber letztendlich wird es der Schlauch. „Für den Garten und meine Blumen“, freut sich der Hobbyheimwerker. „Ich bin begeistert von der Aktion. Es hat mir super gefallen.“

Horst (63) freut sich über den Gartenschlauch, mit dem sein Sieg im Handwerkerdreikampf geehrt wurde. Foto: Anna-Marie Müller

Fazit: Super Laune und ein passendes Motto

Unter den meisten Menschen herrscht Konsens: Maimarkt macht Spaß. Immer Neues entdecken, sich überraschen lassen, Wohnträume erfüllen. Egal, wonach man sucht, man kommt auf seine Kosten. Und dabei ist der Aspekt des Anfassens sehr wichtig. Denn obwohl man heutzutage fast alles im Internet finden kann, ist es etwas ganz anderes, die Dinge vor Ort zu sehen, sie direkt vergleichen zu können und sich mit Fachleuten auszutauschen, sind sich die Besucher einig.