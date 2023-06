Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Leben am Fluss – wohl nirgends in Mannheim ist das so schön wie am Strandbad in Neckarau. Es gibt viele Gründe, warum das so ist.

Der 420. Rheinkilometer ist weit mehr als eine kurze Strecke im Flussverlauf des Stroms. Zwischen den Kilometern 419 und 420 befindet sich das Mannheimer Strandbad. An diesem „Lido“ ist „Leben