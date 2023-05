Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine wilde Müllhalde, Alkoholexzesse, Vandalismus, nächtliche Ruhestörungen – an einem Spielplatzgelände im Hemshof zeigen sich die Probleme des Viertels in drastischer Form. Nun ist für einen Teilbereich des Areals eine Lösung in Sicht. Doch eine Grundsatzfrage bleibt unbeantwortet.

Einen trostlosen Anblick bietet der Spielplatz an der Ecke Blücher-/Welserstraße im Hemshof. Ein Schaukelgerüst ohne Schaukel, kein Klettergerät, nur eine alte Rutsche