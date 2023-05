Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit 16:25 (8:13) unterlagen die Damen der VTV Mundenheim in der Handball-Oberliga dem Spitzenreiter TSV Kandel. Damit konnten am Ende beide Mannschaften leben. Kandel, weil die Mannschaft von Eyub Erdem damit weiter die Tabellenspitze hielt, die VTV, weil sie sich über weite Strecken für die deutliche Schlappe in Bellheim rehabilitierten.

Die beste Spielerin auf dem Feld war Carolin Aulenbacher. Mundenheims Torhüterin fehlte aufgrund der Pandemie nahezu die gesamte Saison über. Nach einem Kurzauftritt Anfang des Monats hatte die