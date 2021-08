Zu einem Orchester gehören nicht nur Musiker und ein Dirigent. Denn die können nur auf der Bühne stehen, weil der Inspizient vor einem Konzert vieles organisiert und an den richtigen Platz gestellt hat. Bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ist das der Job von Michael Löffler und seinen Kollegen.

„Jeder Tag ist anders“, beschreibt Michael Löffler seinen nicht vorhandenen Alltag als Orchesterinspizient bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Es ist draußen noch nicht ganz hell, als der 59-Jährige am Montagmorgen in den Lkw neben dem Verwaltungseingang der Staatsphilharmonie in der Heinigstraße steigt. Das Equipment der Swinging Birds, der Big Band der Staatsphilharmonie, hat er schon am Freitag im 7,5-Tonner verstaut – oder besser gesagt angeordnet. Wie Quader im Computerspiel Tetris bilden die zahlreichen Kisten und Koffer ein kompaktes, festgezurrtes Ganzes, das zur Probe in den Pfalzbau muss.

„Das hier ist Kindergeburtstag“, sagt Löffler lachend bezogen auf die kaum ein Viertel der Lkw-Ladefläche einnehmende Fracht. „Oft müssen wir auf jedes Gramm achten“, erinnert er sich immer noch an einen Orchesterauftritt in der Schweiz. „Damals musste ich an der Grenze wieder ausladen, weil ich eine Tonne zu viel hatte.“ Um den Auftritt in Helvetia nicht platzen zu lassen, habe er quasi vom Schlagbaum aus zusätzlich einen Sprinter mieten müssen.

Auch in Südamerika und China unterwegs

Ist ein Orchesterinspizient vergleichbar mit einem „Roadie“, wie man ihn aus der Welt der Rock- und Popkonzerte kennt? „Das ist schon ganz ähnlich, aber umfangreicher“, sagt Löffler, während er die Kabel, Trommeln und Posaunendämpfer gemeinsam mit dem 24-jährigen Adrian Müller über den Fahrstuhl in den Konzertsaal des Pfalzbaus karrt. Müller studiert Maschinenbau. Bei der Staatsphilharmonie arbeite er im Nebenjob. Löffler ist mit einer 39,5-Stunden-Woche bei der Staatsphilharmonie beschäftigt. „Ich warte, bis die Probe anfängt, dann gehe ich ins Büro“, sagt er. Dort müsse er unter anderem Dienstpläne schreiben. Gleichzeitig liegt die Mobilität der Big Band in seinen Händen: Denn nach einer zweiten Probe am Dienstag muss er die gesamte Ausstattung wieder verladen, um sie für den Auftritt am Mittwochabend in der Speyerer Halle 101 wieder aufzustellen.

„Nicht ganz bis Mitternacht“ laufe Löfflers Arbeitszeit am Auftrittstag. Dafür fange die Büroarbeit am Tag darauf erst später an, erklärt er. Trotzdem klingt es nach Dauerstress. „80 Konzerte pro Jahr mit wechselnden Besetzungen“ betreut Löffler gemeinsam mit seinen Kollegen im Schnitt. Normalerweise ist er für die Staatsphilharmonie von Mainz bis Karlsruhe und von Kaiserslautern bis Heidelberg unterwegs. Doch es ging für ihn auch schon „zweimal nach Südamerika und zweimal nach China“. In Europa habe ihn sein Beruf – „bis auf die osteuropäischen Staaten“ – ohnehin schon überall hin gebracht.

Pandemie wirkt sich auf Orchester aus

Die Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen verkleinert nicht nur den Aktionsradius der Staatsphilharmonie, sondern reduziert laut Löffler auch die Orchesterbesetzung. Ein sonst „50-köpfiger Streicherapparat mit Bläsern“ sei jetzt auf 20 bis 25 Musiker zurückgefahren, nennt er ein Beispiel. Mit so wenigen Streichern lasse sich zwar eine Beethoven-Sinfonie spielen, „Strauss geht damit aber nicht“, zeigt Löffler die derzeitigen Grenzen des Machbaren auf. Doch auch bei coronabedingter Orchesterreduktion blieben die Anforderungen an den Orchesterinspizienten konstant: „Der Aufwand für mich ist der gleiche, weil sich nahezu täglich die Regularien ändern.“ Wegen der wechselnden Verordnungen gelte mitunter schon einen halben Tag später die vorherige Planung nicht mehr. Aufwendiger als vorher ist für Löffler zum Beispiel auch die Garderobenaufteilung: „Hat vorher auf 30 Quadratmetern ein ganzes Orchester Platz gefunden, so reicht es jetzt nur noch für sechs Leute“, sagt er.

Aber wie wird man Orchesterinspizient? Eigentlich ist der aus Coswig bei Dresden stammende Vater zweier Kinder gelernter Autoschlosser. Nachdem er 1986 seine Ausreise aus der DDR beantragt hatte und das Land im Sommer 1989 kurz vor dem Mauerfall noch auf offiziellem Weg verließ, machte er bis 1990 „Schichtarbeit in der BASF“. „Als ich mich nach etwas anderem umschaute, fiel mir das hier vor die Füße“, beschreibt er seinen Einstieg bei der Staatsphilharmonie. „Da ich eine Affinität zur Musik hatte, habe ich mich beworben und bin seit 30 Jahren hier.“ Der Orchesterinspizient macht einen Knochenjob und muss planen, was derzeit kaum planbar erscheint. Und doch will Löffler auch nach drei Jahrzehnten nichts anderes tun: „Ich mach’ den Job bis zur Rente.“