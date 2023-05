Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Berliner Platz (Mitte) Wolfgang Pauli getroffen. Der 72-Jährige Mannheimer lebt mittlerweile in Schifferstadt und war in Ludwigshafen zum Stadtbummel.

Sind Sie als Mannheimer öfter in Ludwigshafen gewesen?

Nein. Nie. Was die Geschäfte betrifft, gab es dafür nie einen Grund für mich. Das mache ich erst, seit ich in Schifferstadt