Die Polizei hat am Dienstag in Friesenheim zwei Männer dabei erwischt, wie sie beim Autofahren mit ihrem Handy am Ohr telefonierten. Um 12 Uhr wurde deshalb in der Brunckstraße ein 55-Jähriger angehalten. In der Carl-Bosch-Straße fiel den Beamten anderthalb Stunden später ein 37-jähriger Autofahrer auf.

„Fatale Folgen“

Die Polizei warnt: Wer sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzt, gefährde nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Nur ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit könne im Straßenverkehr fatale Folgen haben. Der Verstoß gegen die Vorschrift wird mit einer Geldbuße von mindestens 100 Euro sowie mit einem Punkt in der Flensburger Sünderkartei geahndet.