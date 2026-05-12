Der Oggersheimer Philipp Barnett lebt seit 2011 in Los Angeles. Einen Monat vor dem Anpfiff der Fußball-WM haben wir mit ihm über die Stimmung vor dem Turnier gesprochen.

Herr Barnett, wenige Wochen vor dem Anpfiff des Turniers ist in Deutschland noch nichts von WM-Fieber zu spüren. Spüren Sie denn in den USA oder in Ihrer Heimatstadt Los Angeles so etwas wie Vorfreude auf das Ereignis?

Wir bekommen das schon mit – allerdings geht das Sportliche etwas unter, weil die Olympia-Vorbereitungen ja parallel laufen, zumindest hier in Los Angeles. Das Meiste, was ich beobachte, hat mit dem politischen Drumherum zu tun: Darf die iranische Elf teilnehmen, auch wenn US-Präsident Donald Trump ungnädig ist? Tauscht er den Iran gegen ein anderes Land aus, das sich nicht qualifizieren konnte, weil ihm die eine oder andere Nation besser passt? Und überhaupt: Wer sind die Leute, die sich die Tickets leisten können? Preise von teils mehr als 10.000 Dollar sind ja nicht mal eben Taschengeld.

Wohl wahr. In Deutschland wird derzeit mehr über den angekündigten US-Truppenabzug debattiert als über den richtigen WM-Kader. Was beschäftigt die Amerikaner aktuell am meisten?

Die explodierenden Lebenshaltungskosten sind hier ein riesiges Thema. Trump hat seinen Anhängern versprochen, dass seine Zollpolitik es ihm erlauben würde, Steuern drastisch zu senken, dass die Zölle ausschließlich von den ausländischen Exporteuren und nicht den amerikanischen Abnehmern zu tragen sein würden, dass er die horrenden Militärausgaben spürbar senken könnte, weil er dank seines überlegenen Verhandlungstalents keine Kriege mehr führen muss.

Und?

Na ja, die Ökonomen hatten dann doch Recht, und Zölle treiben in der Tat die Konsumpreise in die Höhe. Militärausgaben waren selten höher als unter Trumps Führung. Wir haben wohl bereits ein gutes Drittel unserer Munition verballert, die jetzt für Unsummen nachgekauft werden muss. Und es scheint sich immer mehr zu bewahrheiten, dass die Experten in den Ministerien, die reihenweise entlassen wurden, vielleicht doch einen wertvollen Beitrag zur Geschäftsführung geleistet haben. Und jetzt stehen auch noch Zwischenwahlen an – ups.

Der Oggersheimer Philipp Barnett beim Heimatbesuch in der Pfalz. Der Sohn der langjährigen Oggersheimer Bundestagsabgeordneten Doris Barnett (72, SPD), lebt seit 2011 in Los Angeles und ist dort in der Filmbranche tätig Foto: Marco Partner Für Philipp Barnett ein peinlicher Moment: Bei der Auslosung der WM-Vorrunde überreicht Fifa-Präsident Gianni Infantino an US-Präsident Donald Trump (links) den „Fifa-Friedenspreis“. Foto: dpa Thomas Müller von den Vancouver Whitecaps verwandelt einen Elfmeter. In den USA und Kanada kennen ihn nur absolute Fans, sagt Philipp Barnett. Foto: dpa Superstar bei Inter Miami: Lionel Messi, der argentinische Weltmeister. Foto: dpa Ob die deutschen Anhänger – wie hier 2014 mit Bastian Schweinsteiger auf der Berliner Fanmeile – wieder etwas zu feiern haben, ist fraglich. Foto: dpa Foto 1 von 5

Zurück zum Sport: Ist Fußball in den Staaten nicht sowieso nach Basketball, Baseball, American Football und Eishockey das fünfte Rad am Wagen?

Ja, Fussball ist historisch eher ein Einwanderersport, gewinnt aber immer mehr an Bedeutung. Sport ist insgesamt ein wichtiger Wachstumssektor in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Vor allem Spitzensport scheint der Zuschauerabwanderung weg von den traditionellen Medien hin zu den nutzergesteuerten sozialen Plattformen wie Instagram solide standhalten zu können. Während Nachrichtensender und Unterhaltungsfernsehen zunehmend Zuschauer verlieren, treibt Spitzensport weiterhin Einschaltquoten und Streaming-Abos.

Ist der im August 2025 zu den Vancouver Whitecaps in die Major League Soccer gewechselte Weltmeister Thomas Müller ein Begriff in den USA und Kanada oder reden alle nur über Superstar Lionel Messi und Inter Miami?

Ich fürchte, nur absolute Fans können tatsächlich mit diesen beiden Namen etwas anfangen.

Sie sind in der Filmbranche tätig. Was muss passieren, damit das Turnier fünf Wochen lang die sportliche Hauptrolle in den USA spielen kann?

Wenn das US-Team gut spielt, hilft das bestimmt – vor allem, wenn dann auch noch politische Gegner dazu stoßen. K.o.-Runden-Spiele wie USA gegen Iran oder USA gegen Kanada wären auf jeden Fall spannende Headline-Treiber.

Hier gewinnt man den Eindruck, dass Donald Trump diese aufgeblasene Fußball-WM vor allem als seine Show vermarkten will, da der Weltverband Fifa ihm ohnehin die Füße küsst. Teilen Sie diesen Eindruck?

Ja. Das ist auch der Eindruck, der hier vermittelt wird. Der Fifa-Friedenspreis war ja so ein Beispiel – peinlich für alle Beteiligten. Ob das der Marke Fifa und dem Fußball insgesamt guttut? Sport lebt ja von der Aufsteiger-Story, dem kleinen Niemand, der sich gegen den großen, übermächtigen Gegner durchsetzt. Darum verwenden wir ja Begriffe wie „Märchen“, wenn es um gelungene Turniere geht. Ob sich aber Anbiederung an den Machthaber mit Märchencharme verbinden lässt, halte ich für zweifelhaft.

Ist Fußball in Hollywood ein Thema?

Ja, spätestens seit der US-Comedyserie Ted Lasso über einen optimistischen College-Football-Coach, der unerwartet als Fußball-Trainer in England anheuert. Wir sehen immer mehr Projekte, bei denen Sport und Drama verknüpft werden. Ich selbst bereite gerade für Amazon eine neue Boxer-Drama-Serie vor, die auf den Klassikern Rocky und Creed aufbaut.

Der ökologische Fußabdruck mit weit auseinander liegenden Spielorten in drei Ländern ist schon vor dem ersten Tor miserabel. Wie bewerten Sie das?

Ökologie und Klimawandel sind derzeit kein Thema in den USA. Das hat sich seit der Wahl Trumps alles verabschiedet. Grüne Politik gilt jetzt als bevormundend, also lebt jeder so, wie er will. Und wenn es Umweltkonsequenzen gibt, dann muss man eben damit fertig werden. Wer sich das nicht leisten kann, wird irgendwie schon selber Schuld gewesen sein. Es ist der absolute Wahnsinn.

Wie steht’s um Ihre Fußball-Affinität?

Ich habe zu viel um die Ohren. Ich wünschte, ich hätte Zeit für Fußball.

Also kein Live-Spiel bei der WM?

Die Preise sind wirklich wuchtig. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wofür ich so viel Geld ausgeben würde. Vielleicht schaffe ich es aber zu einer Public-Viewing-Party – so ab Viertelfinale aufwärts. Das wäre toll.

Haben Sie so etwas wie ein Bauchgefühl, wie das Turnier laufen wird?

Ich glaube, dass das Turnier sportlich erfolgreich, politisch aber hoch aufgeladen sein wird.

Und wer wird am Ende Weltmeister?

Deutschland natürlich!

Zur Person

Philipp Barnett (46), Sohn der langjährigen Oggersheimer Bundestagsabgeordneten Doris Barnett (72), lebt seit 2011 in Los Angeles und ist dort in der Filmbranche tätig.

Ein Porträt von Philipp Barnett lesen Sie hier.