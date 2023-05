Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Bismarckstraße Roswitha und Peter Sogno getroffen. Die 66-Jährige und der 62-jährige Berufskraftfahrer leben in Süd und vermissen in Ludwigshafen vor allem die Einkaufsmöglichkeiten für Heimwerkerbedarf.

Sind Sie auf dem Weg ins Rathaus-Center?

Roswitha Sogno: Natürlich nicht. Ich denke, die meisten haben mittlerweile gehört, dass das Center seit dem