Am Anfang war der Schmerz. Ausgelöst durch den Todeskampf eines Mannes, dessen Name heute die ganze Welt kennt: George Floyd. Als der Amerikaner unter dem Knie eines Polizisten starb, ist auch in Gonzalo Maldonado Morales etwas zerbrochen. Am Tag nach der verstörenden Tat hat er das Porträt des Toten und seine letzten Worte auf eine legale Wand in Mannheim gemalt und damit eine urbane Gedenkstätte geschaffen.

„An diesem Tag ging es mir gar nicht gut“, erinnert sich Gonzalo Maldonado Morales, der in der Szene unter dem Pseudonym „Gonz“ bekannt ist, an die spontane Entscheidung, seine