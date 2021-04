Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute ist der gesuchte Ort ein Weg in Ludwigshafen, der bei schönen Wetter – trotz des Abstandsgebots – manchmal fast schon überfüllt ist. Spaziergänger lieben ihn genauso wie Jogger oder Inlineskater. Benannt ist er nach einer Frau, die dort auch gerne unterwegs war. Mehr muss man nicht verraten. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort bitte an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.