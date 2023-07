Mit Christian Specht wurde eine Wahl getroffen, die alle Mannheimer ruhig schlafen lassen kann.

Die Temperaturen am Sonntag waren höher als die Wahlbeteiligung. 30,9 Prozent – das ist schwach. An die 38 Grad zeigte das Thermometer an dem heißen Wahltag. Stark war dagegen der Auftritt des großen Wahlgewinners. Christian Specht wirkte im Vergleich zum ersten Wahlgang vor drei Wochen gelöst und souverän. All der Druck war um kurz nach 19.30 Uhr von ihm abgefallen.

Das Lager von Thorsten Riehle, der davon profitierte, dass die Kandidaten von Grünen und Linken ihre Bewerbung vor dem zweiten Wahlgang zurückgezogen hatten, mobilisierte noch einmal alle Kräfte. Der SPD-Mann punktete erwartungsgemäß in Stadtteilen wie Innenstadt und Jungbusch sowie Neckarstadt. Doch der CDU-Mann rettete seinen Vorsprung ins Ziel.

Chance verdient

Mit Christian Specht bekommen die Mannheimer einen erfahrenen Verwaltungsmann als neuen Oberbürgermeister. Er kennt die Abläufe im Rathaus aus seiner langen Zeit als Erster Bürgermeister im Schlaf. Es ist unwahrscheinlich, dass der 56-Jährige die knappe Hälfte, die für Riehle stimmte, komplett verprellen wird. Alle sollten dem Neuen eine Chance geben, ihn aber auch an seinen Aussagen messen, die Stadt voranzubringen. Sein Vorgänger Peter Kurz hat das bei aller Kritik getan.

