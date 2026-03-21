Als Oberbürgermeister hat Peter Kurz seine Heimatstadt auf seine ganz persönliche Weise geprägt. Der 63-Jährige war kein Lautsprecher, sondern ein Mann mit einer Idee.

Der Typ für große Gesten und flammende Reden ist Peter Kurz nie gewesen. Seine 16 Jahre als Mannheimer OB waren geprägt von großem Fleiß und einer klaren Idee, wie seine Heimatstadt sein soll. Er nutzte seine Zeit im Rathaus, um Mannheim leise, aber bestimmt zu entwickeln. Als er 2007 auf dem Chefsessel im Rathaus Platz nahm, stand die Stadt vor einem Strukturbruch. Industrietradition, soziale Spannungen – und der baldige Abschied der amerikanischen Streitkräfte. Und Kurz, der Jurist, SPD-Politiker und Verwaltungsfachmann, war mittendrin.

Die erste Baustelle, der sich Kurz widmete, war die Stadtverwaltung. „Change“ hieß sein großes Verwaltungsprojekt. Im Rathaus sollte effizienter und strategischer gearbeitet werden. Nicht wenige städtische Mitarbeiter fanden das anstrengend. Es wurde gestöhnt und mitunter auch geätzt. Doch Kurz hatte einen Plan. Und der verlangte ihm selbst ebenso viel ab wie seiner Verwaltung. Schon sehr früh in seiner Amtszeit wurde klar: Peter Kurz ist ein Technokrat. Ideologie, Parteipolitik oder populäre Meinungen spielten für ihn keine große Rolle.

Eine Stadt steht unter Schock

Sein Leib-und-Magen-Thema aber war die Stadtentwicklung. Und die bekam einen ordentlichen Schub durch ein Ereignis, das über Mannheim quasi hereinbrach und erst einmal vielerorts Schockwellen auslöste. Die US-Regierung unter Präsident Barack Obama stellte 2010 Pläne zur Umstrukturierung und Verkleinerung der Streitkräfte in Europa vor. Ein Jahr später wurde konkreter bekannt, dass Mannheim als großer US-Standort aufgegeben wird.

Bye-bye: Bis auf einen kleinen Teil im Norden der Stadt haben die amerikanischen Streitkräfte Mannheim verlassen. Archivfoto: Kunz

Tausende Arbeitsplätze hingen direkt oder indirekt von der US-Armee ab – wie zum Beispiel zivile Angestellte, Dienstleister und Handwerk. Hinzu kam, das viele Geschäfte, Restaurants und Vermieter von amerikanischen Soldaten und deren Familien lebten. Die Angst vor Jobverlust und einem wirtschaftlichen Kollaps war greifbar. Und dann war da auch noch die emotionale Ebene. Es gab enge Verbindungen, Freundschaften und kulturellen Austausch. Viele Mannheimer empfanden den Abzug der Amerikaner als Ende einer Ära.

Und Kurz? Während die Stadt noch unter Schock stand, erkannte er die große Chance. Die US-Armee nutzte riesige Flächen – Kasernen, Wohngebiete und Depots. Und die standen plötzlich leer. Für die Stadt, in der es eng geworden war, wurden diese Areale zu einem Geschenk. Die Umwandlung ehemaliger Militärflächen wurde zum Schlüsselprojekt von Kurz’ Amtszeit. Aus Kasernen wurden Quartiere, aus Brachland wurde Stadt. Es begann ein langfristiger Umbau, der Mannheim räumlich wie sozial neu sortierte und bis heute nachwirkt. Es entstanden Tausende Wohnungen, und es gab Platz für neue Gewerbeansiedlungen.

Bundesgartenschau als Schlusspunkt Herzensangelegenheit von Ex-OB Peter Kurz: die Bundesgartenschau im Jahr 2023. Foto: Uwe Anspach/dpa

Ein Herzensprojekt von Kurz ist ebenfalls eng mit dieser Transformation verknüpft: Die Bundesgartenschau von April bis Oktober 2023 fand auf einer ehemaligen amerikanischen Militärfläche statt. Der Ex-OB versprach sich von dem Ereignis Prestige und Aufmerksamkeit für seine Heimatstadt. Die Mega-Veranstaltung hatte große Teile Mannheims in Aufruhr versetzt. Es gab sogar einen Bürgerentscheid, bei dem sich die Befürworter der Veranstaltung nur hauchdünn durchsetzten. Die Buga hielt Kurz für einen idealen Schlusspunkt seiner Amtszeit. Er hatte seinen letzten Tag als OB, als die Blumenschau in vollem Gang war.

Zur Amtszeit von Kurz gehört aber noch mehr: In seinen Netzwerken stieß er früh auf Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Diese verankerte er im Leitbild „Mannheim 2030“. Ein Augenmerk legte er zudem auf Wirtschaft und Innovation. In seiner Ära entstanden Gründungszentren mit neuen Branchen und viele kreative Netzwerke. Zum Image von Mannheim gehören heute auch dank Kurz mehr als die rauchenden Schornsteine. Daran hat die Entwicklung des Jungbuschs hin zu einem Szeneviertel mit Popakademie einen nicht unerheblichen Anteil.

Kein Mann für einen Thriller Peter Kurz (rechts) gratuliert im Juli 2023 seinem Nachfolger Christian Specht zur Wahl. Archivfoto: Moray

Da Peter Kurz nicht an seinem Amt klebte, verlief auch der Übergang zu seinem Nachfolger Christian Specht (CDU) geräuschlos. Mit dessen Arbeit dürfte er zufrieden sein. Schließlich war Specht in Kurz’ Amtszeit viele Jahre Erster Bürgermeister und Kämmerer. Ihre damalige Zusammenarbeit galt als vertrauensvoll. Und nach der Amtszeit? Da machte Kurz als Autor eines Werks mit dem Titel „Gute Politik – was wir dafür brauchen“ auf sich aufmerksam. Auch dabei bleibt er sich treu: Dass der Ex-OB keinen Thriller schrieb, dürfte nicht nur langjährige Weggefährten wenig überrascht haben.

Zur Sache

Der Gemeinderat der Stadt Mannheim hat am 10. Dezember 2025 beschlossen, Ex-OB Peter Kurz zum Ehrenbürgers zu ernennen. Die Begründung: „Peter Kurz hat während seines langjährigen Wirkens im Bezirksbeirat und Gemeinderat, als Bürgermeister für Bildung, Kultur und Sport sowie als Oberbürgermeister der Stadt Mannheim die heutige Positionierung Mannheims maßgeblich gestaltet und sich in besonderem Maße um die Stadt und ihre Bürgerschaft verdient gemacht.“ Am Montag, 23. März, wird ihm in einer nicht-öffentlichen Veranstaltung der Ehrenbürgerbrief überreicht.