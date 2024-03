Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Buchhandlung im Quadrat O4 ist zum Ziel von Kriminellen geworden. Der traditionsreiche Laden sitzt nun erst einmal auf dem Schaden. Der Geschäftsführer wundert sich darüber, was gestohlen worden ist.

Ungefähr einen Monat ist es her, als das eingetreten ist, womit Stefan Heeg so gar nicht gerechnet hat: ein Einbruch in seine Buchhandlung.