Bereits als 14-Jähriger rappte er in den angesagtesten Clubs der Londoner Underground-Szene. Dann tauchte er selbst ab, geriet auf die schiefe Bahn, landete im Gefängnis und kehrte als geläuteter Gitarrenspieler und Geschichtenerzähler zurück. Hak Baker hat bereits viel durchgemacht – in der Musik wie im echten Leben. Mit dem von ihm entworfenen G-Folk hat der 33-Jährige ein eigenes Subgenre erfunden, ein Mix aus Storytelling, Reggea und Garage-Rock, das er bei seinem Sommerbühnen-Konzert in der Alten Feuerwache auftischt.

Ein harter Cockney-Akzent, einfache Hausschlappen, dazu hochgezogene bunte Socken zu kurzen Shorts und ein gewinnendes, ehrliches Lächeln. Hak Baker, der vom britischen Musikmagazin