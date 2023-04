Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die erfolgreichste Zeit des heutigen Fußball-B-Ligisten TuS Oggersheim liegt lange zurück. Zwischen 1989 und 1991 spielte der TuS in der Bezirksliga und wurde in der ersten Saison als Neuling Tabellendritter. Spielleiter Josef Klein und Trainer Bernd Rudolph hatten ein tolles Team zusammengestellt, das Brendel, Wagner, Buchta, die Blockus-Brüder, Mempel und Ruf prägten. Die spielerisch starke und in vielen Bereichen außergewöhnliche Mannschaft, die auch gerne und ausgiebig feierte, war eine verschworene Einheit.

Zuletzt in der A-Klasse spielten die Oggersheimer in der Saison 1997/98, danach verschwand der Klub in den unteren Spielklassen. Der TuS war teilweise gar nicht mehr präsent oder spielte