Am 9. Oktober 1940 ist in der englischen Hafenstadt Liverpool ein Kind zur Welt gekommen, das Musikgeschichte schreiben sollte: John Winston Lennon. 80 Jahre später erinnern sich Menschen auf der ganzenWelt an den Sänger, Komponisten, Gitarristen, Friedensaktivisten und Mitbegründer der Beatles. Wir haben Musiker aus Ludwigshafen und Mannheim nach ihrem Lieblingslied von Lennon oder den Beatles gefragt.

Imagine

„John Lennon hat mit seinem Talent und mit seinen Werken Generationen berührt. Er war nicht nur Vordenker und Sprachrohr seiner Generation, nein, bis in die heutige Zeit werden seine Werke gespielt und sind zeitlos einsetzbar. Ich habe gerade eine kurze Reise auf Zypern hinter mir. Ich bin auf eine irische Familie gestoßen, deren Mutter mit ,Sieg Heil’ begrüßt hat. Das hat mich so unfassbar traurig gemacht, weil rassische Äußerungen wie diese so respektlos und diskriminierend sind. Da stellt sich dann die Frage: Wer ist jetzt der Rassist? John Lennon hat all das so wunderbar in ,Imagine’ beschrieben. Mehr auf den Punkt geht nicht. Deswegen ist er einer meiner Helden.“

Silke Hauck, 51, ist Jazz- und Blues-Sängerin und lebt in Mannheim.

Woman

„Mein Lieblingslied von John Lennon ist ,Woman’. Die Schallplatte ,Double Fantasy’, auf der es veröffentlicht wurde, habe ich bei meiner Freundin im Regal entdeckt, und ich höre sie oft – meistens zum Putzen. (Lacht.) Der Song ist so zugänglich und poppig und eigentlich ganz simpel gestrickt. Und der Text gefällt mir sehr gut. Nachdem ich John Lennons Biografie gelesen hatte, konnte ich den Inhalt nachvollziehen. Seine Mutter hatte ihn ganz früh verlassen, und er war bei seiner Tante Mimi aufgewachsen. Er war verstört, was Frauen angeht, und er hat sie oft nicht gut behandelt. In dem Song bittet er sie um Entschuldigung, und gleichzeitig ist es eine Liebeserklärung an Yoko Ono. Ich kann das immer hören.“

Gringo Mayer, 32, stammt aus Ludwigshafen, war Frontmann der Band Die Felsen und ist nun Singer-Songwriter. Er lebt in Mannheim.

Come together

„Musikalisch habe ich erst relativ spät einen Zugang zu John Lennon und natürlich auch den Beatles gefunden. Dann aber doch umso intensiver. Die Musik hat etwas Magisches und Einnehmendes. Man wird sofort ergriffen und in einen Bann gezogen. Diese ,schlichte’ Klarheit. Dies alles fasziniert mich sehr, und ich versuche diese Magie und diesen Spirit auch in mein eigenes musikalisches Schaffen einfließen zu lassen. Eines meiner Lieblingsstücke John Lennons ist ,Come together’, das ich schon mehrfach im Konzertprogramm hatte. Durch seine modale Form bietet sich dieses Stück extrem gut an, um im Jazzkontext interpretiert zu werden. Auch durch die Ostinatofigur im Bass hat ,Come together’ ein Riesenpotenzial, um in Miles-Davis-Tradition darüber zu solieren. Dieses Stück hat mich schon immer fasziniert, weil es eine Klarheit und unglaubliche Präsenz hat und es für einen Jazzmusiker ein gefundenes Fressen ist, um darüber zu spielen.“

Thomas Siffling, 47, ist Jazztrompeter und Betreiber des Clubs Ella & Louis. Er lebt in Mannheim.

From me to you

„Mich hat schon als Kind der Rock’n’Roll der 1950er-Jahre fasziniert – Sachen von Elvis und all das. Mein Lieblingslied von den Beatles ist deswegen ihre dritte Single ,From me to you’. Einerseits haben sie damit etwas ganz Neuartiges geschaffen. Und andererseits klingt es wie eine Weiterentwicklung des Rock’n’Roll. Das liegt an der Mono-Aufnahme. Dass man Songs auch in Stereo abmischt, kam in den Sechzigern erst auf, und später haben sie das auch gemacht. Mir gefällt der Mono-Klang. Wie man damit und mit dem zweistimmigen Gesang Atmosphäre erzeugt, das ist eine ganz große Kunst. Die Beatles waren eine richtige Studioband und haben mit ihrem Produzenten George Martin viel herumgetüftelt. Auf dem künstlerischen Level waren damals nur wenige Musiker. Live spielen ging eigentlich gar nicht – vor lauter Gekreische hat man ja den Gesang gar nicht gehört. Die Beatles haben schon Meilensteine gesetzt, ganz außergewöhnliche Meilensteine.“

Oliver Heydenreich, 44, ist Sänger der Rockabilly-Band The Flames und lebt in Mannheim.

Working Class Hero

„Ich bin ein großer John Lennon-Fan, und mein Lieblingssong ist ,Working Class Hero’. Die Wut, der Frust – das ist der Ruf nach sozialer Veränderung eines ,Angry Young Man’. In manchen Songs wird der Künstler zum besten Freund des Hörers. Für mich, als Kind einer Gastarbeiterfamilie, ist das in diesem Song passiert. Überhaupt war John Lennon für mich immer der politische Beatle und der ,Bad Guy’– im Gegensatz zu Paul McCartney, der für die Lovesongs zuständig war. Lennon hat die Wut in Musik transformiert, und er hat aus Musik eine Bewegung gemacht: gegen den Krieg, für den Frieden. Es soll nicht vermessen klingen – aber diese Haltung ist seit 25 Jahren auch eine Söhne-Thema. Wir sind vielleicht Träumer von einer besseren Welt , aber als Musiker fühlen wir die Verantwortung und nehmen es uns heraus, nicht nur Lovesongs, sondern auch traurige Lieder zu singen …“

Michael Klimas, 42, ist Sänger der Söhne Mannheims und lebt in Mannheim.

Being for the Benefit of Mr. Kite

„Neben seinen in späteren Jahren deutlichen politischen Formulierungen zum Beispiel in ,Imagine’ war John Lennon der wichtige Impulsgeber in der experimentellen Phase der Beatles. Er hat eine Reihe von Produktionstechniken benutzt und weiterentwickelt, die in dieser Form in der Populären Musik neu waren und im Wesentlichen der Experimentierküche der zeitgenössischen, elektronischen Musik entlehnt oder umgekehrt von dieser aufgegriffen wurden. Zu hören in Kompositionen wie ,I am the Walrus’ oder ,Strawberry Fields Forever’ und den Kompositionen auf dem Album ,Revolver’ oder ,Sergeant Pepper’. In diesem Titel ,Being for the Benefit of Mr. Kite’ vom Sergeant-Pepper-Album, komponiert und gesungen von John Lennon, handelt es sich um eine Zirkusgeschichte, deren textliches Vorbild in einem alten Zirkusplakat aus dem 19. Jahrhundert liegt. Daher sind neben einer Hammond-Orgel auch eine originale Zirkusdampforgel aus dem 19. Jahrhundert und frühe Synthesizer im Song verarbeitet. William Kite war ein Zirkusartist. Aufgenommen ist der Song zwischen dem 17. Februar und dem 31. März 1967, das heißt, es waren eine erhebliche Anzahl von Studiosessions notwendig, um dem Titel seine endgültige Form und den unverwechselbaren Sound zu geben. Das komplexe, interessante Arrangement verwendet Elemente aus der Vaudeville-Musik des ausgehenden 19. Jahrhunderts ebenso wie Rock’n’Roll-Klavier oder elektronische Sounds. Der Song ist eine gelungene Collage unterschiedlichster Stilmittel, die damals nur im Studio auf diese Weise komponiert und produziert werden konnten. Bis heute ist John Lennon ein Vorbild als mutiger Innovator der Populären Musik.“

Udo Dahmen, 69, ist Schlagzeuger und Direktor der Popakademie Baden-Württemberg. Er lebt in Mannheim.

Instant Karma! (We all shine on)

„,Instant Karma!’ ist meine Lieblingsnummer von John Lennon. Der Begriff Instant interessiert mich sowieso schon, musikalisch spielt bei mir das Instant Composing eine wichtige Rolle. Die Musik von ,Instant Karma!’ ist okay, aber mir geht’s in dem Song mehr um den Text, in dem Lennon sagt, dass man immer das kriegt, was man verdient. Daran glaube ich auch, das ist auch meine Lebensphilosophie. Ich kam über meinen großen Bruder, der sechs Jahre älter war als ich und leider schon verstorben ist, zu den Beatles. Ich erinnere mich noch an die vier Porträtfotos, die im ,Weißen Album’ waren, und das Foto von John Lennon hat mich am meisten beeindruckt. Später habe ich mich für die Aktionen begeistert, die John Lennon mit Yoko Ono gemacht hat. Sich eine Woche vor den Augen der Öffentlichkeit ins Bett zu legen und für den Frieden zu demonstrieren, das war einfach geil. Ich habe ja damals mit 18 Jahren in Worms zusammen mit 25 anderen Leuten eine Fabrik gekauft und eine Kommune gegründet. Für uns waren Leute wie John Lennon Götter.“

Erwin Ditzner, 60, ist Schlagzeuger und spielte unter anderem bei der Mardi Gras.bb. Er lebt in Ludwigshafen.

A Day in the Life

„Wie John Lennon ,A Day in the Life’ singt, als ob er im Bett liegt, ein bisschen verschlafen, ein bisschen verträumt – das ist zeitlos gut. Auch wegen der Songwriting-Strukturen ist dieses Lied für mich ein Meisterstück. Die Beatles waren eine unglaublich innovative Band, deren Sound Generationen von Musikern beeinflusst hat. Sie waren Genies. ,A Day in the Life’ wurde 1967 veröffentlicht, ein Jahr nach meiner Geburt. Ich habe diese Musik schon als Kind gehört, ohne die Worte zu verstehen. Die Musik hat auch so eine Botschaft. Mit der Einschulung habe ich intensiven Musikunterricht bekommen. Meine erste Platte war mit sieben oder acht Jahren ,Revolver’, und ich war total geflasht davon. Das war so simpel und gleichzeitig so anspruchsvoll. Als ich dann 14 oder 15 war, hatte ich mir alle Platten besorgt. Ich habe eine ganz alte Version von der ,Sergeant Pepper’-LP, die ich sehr hüte. Weil ich selbst Musikerin werden wollte, habe ich die Musik der Beatles analysiert. Wie sie zum Beispiel die Chöre dargestellt haben – das war perfekt. Ich erinnere mich sehr gut an den Moment, in dem ich die Nachricht von Lennons Tod erhalten habe, von meinem Englischlehrer Dr. Bauer im heutigen Heinrich-Böll-Gymnasium. Ich kam aus dem Weinen nicht mehr heraus und wurde nach Hause geschickt. Da ist ein Genie gestorben.“

Julia Neigel, 54, ist Rocksängerin und lebt in Ludwigshafen.

In my Life

„Als Kind bekam ich immer wieder mal die Schallplatten geschenkt, die meine Verwandtschaft loswerden wollte, vermutlich, weil plötzlich Kassetten oder CDs angesagt waren. So ist auf jeden Fall irgendwann das ,Red Album’ der Beatles bei mir gelandet, was ich danach auf dem leicht eiernden Schallplattenspieler meiner Kaufhaus-Kompaktanlage hoch und runter gehört habe. Ganz besonders gerne und oft habe ich den Song ,In my Life’ gehört und mitgesungen. Die Geschichte zu ,In my Life’ finde ich auch sehr schön: Der 15-jährige John Lennon fährt mit dem Bus durch seine Heimat und schreibt sich Namen der Plätze auf, an die er sich erinnert. Zuerst findet er dies zu langweilig und legt die Idee beiseite. Viel später arbeitet er daran weiter und verbindet die Plätze mit persönlichen Geschichten und Liebschaften von früher. Ich mag die Melancholie dieses Stücks sehr! Paul McCartney behauptet, die Musik des Stücks sei von ihm und von Lennon nur der Text. Lennon wiederum sagte, dass Paul lediglich mit dem Mittelteil geholfen habe. Wer auch immer recht hat – ich finde die John-Lennon-Geschichte zum Stück so schön, dass ich vermute, dass er der Komponist war.“

Alexandra Lehmler, 40, ist Saxophonistin und lebt in Mannheim.

Eleanor Rigby

„Es ist sehr schwer, aus dieser Riesenmenge an Songs einen Lieblingssong zu wählen. Es gibt nichts von den Beatles, das ich nicht mag. Da ich mich entscheiden muss, wähle ich ,Eleanor Rigby’. Das Lied klingt so fröhlich und ist dabei musikalisch sehr anspruchsvoll. Und es erzählt in zwei Minuten so viel von der Gesellschaft und von Einsamkeit. Es ist von 1966 – erschreckend, wie aktuell es ist. Ich bin selbst 1964 geboren, in dem Jahr, in dem die ,Beatlemania’ riesig war. Vor kurzem hatte ich ein lustiges Erlebnis. Unsere Tochter ist nach Hamburg gezogen, und wir haben aus ihrem Zimmer einen schlimmen Teppich entfernt, unter dem Dielen verborgen waren. Dazwischen habe ich eine Zeitung gefunden, die .Welt am Sonntag’ vom 31. Mai 1964 – 30 Tage nach meiner Geburt. ,Das Geheimnis der Beatles’ hieß die Überschrift. Auch wenn die Beatles in meiner Kindheit sehr präsent waren, habe ich mich erst später damit befasst, welch prägende Figur John Lennon war. Seine Geschichte zeigt: Wenn du Talent hast, kann etwas aus dir werden. Sein Tod war ein Schock.“

Jefferson Schoepflin, 56, ist Geiger bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen und lebt in Maxdorf.

With a little help from my Friends

„Vor acht Jahren waren mein Bruder und ich auf einer Reise durch Indien und hatten viel Kontakt zur indischen Musikkultur. Vielleicht spricht mich deswegen das ,Yellow Submarine’-Album besonders an. Heute ist es nicht mehr exotisch, in einem Song eine Sitar einzusetzen. Damals war es etwas völlig Neues. An ,With a little help from my Friends’ gefallen mir vor allem der schöne Text und die Botschaft. Ich habe selbst gerade ein Kinderbuch geschrieben, ,Hurra, wir spielen ein Konzert’ . Da geht es genau darum: dass man einander beisteht. Ich habe da durchaus eigene Erfahrungen verarbeitet. (Lacht.) Die Beatles waren in meiner Kindheit und Jugend nicht sehr präsent. Aber dass sie viele große Songs geschrieben haben, weiß ich natürlich. Und es gibt auch viele Klassik-Kollegen, die daran immer wieder anknüpfen.“

Marie-Luise Dingler, 35, ist Violinistin und bildet mit ihrem Bruder Christoph das Duo The Twiolins. Sie lebt in Mannheim.

All you need is Love

„Von klein auf waren die Beatles meine Lieblingsband. Bereits zum sechsten Geburtstag bekam ich das ,Rote Album’, 2 LPs mit ihren größten Hits von 1962 bis 1966, die ich nonstop anhörte und die bis heute mein musikalisches Fundament bilden. Die Beatles und vor allem John Lennon zeigten mir, was musikalisch alles möglich ist innerhalb eines Popsongs. Und Lennon verband das dann auch noch mit großen Inhalten, die er aber immer schlicht und direkt ausdrückte, wie bei ,All you need is Love’. Ein Lied voller verrückter Ideen und musikalischer Zitate, voller Taktwechsel, aber so klar und eingängig, dass das niemand merkt. Geprägt vom naiv scheinenden Hippiegeist und doch voller Ernsthaftigkeit. John Lennon war immer vielschichtig, als Kind für mich manchmal auch verstörend, aber immer faszinierend. Ich erinnere mich noch genau an die Radiomeldung von seiner Ermordung. Gerade hatte er nach Jahren wieder eine Platte aufgenommen, die ich mir natürlich sofort von meinem Taschengeld gekauft hatte. Er fühlte sich kreativer denn je, und dann plötzlich war er tot. Ich war 13 Jahre alt und wochenlang am Boden zerstört. Und irgendwie endete damit wohl auch meine naive Kindheit …“

Olaf Schönborn, 53, ist Saxophonist und lebt in Ludwigshafen.