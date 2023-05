Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als er im Jahr 2000 die Bundeswehr nach zehn Monaten Grundwehrdienst verließ, da sagte Manuel Maus: „Nie wieder!“ Mit Mitte 30 hat er seine Entscheidung revidiert. Er wechselte von der BG Klinik Oggersheim ins Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz. Nun ist er weltweit im Einsatz.

Hauptfeldwebel Manuel Maus war viele Jahre Intensivpfleger in Heidelberg, zuletzt dann an der BG Klinik in Oggersheim. „Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich keine Perspektive mehr sah,