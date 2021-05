Die Gastronomen hat die Corona-Krise schwer getroffen. Alle Restaurants in der Stadt sind per Verfügung geschlossen worden. Die Verzweiflung der Inhaber nimmt immer weiter zu. Markus Kleinhenz, der Chef der Insel-Bastei auf der Parkinsel, hat an seiner Tür eine Traueranzeige befestigt.

„Rumpsteak vom Argentinischen Rind mit Bratkartoffeln und Schmorzwiebeln oder Kräuterbutter, dazu ein Beilagensalat“: Der Text aus einer Speisekarte weckt Erinnerungen an eine Szene auf einem Planeten, einst „Erde“ genannt. Die Älteren unter uns, ehemalige Erdlinge, wissen, dass es eine glückliche Ära v.C. (vor Corona) gab, in der man ein sogenanntes Restaurant betreten konnte, sich an einen schön gedeckten Tisch mit weißer Tischdecke setzen konnte. In greifbarer Nähe befanden sich Stoffservietten, funkelnde Gläser, blankpoliertes Besteck, dann und wann ein Blümchen, eine Kerze. Der Verbraucher – er wurde Gast genannt – war nicht auf Pappbecher to go angewiesen, nicht auf Küchenrollen statt Servietten, nicht auf künstliche Pflanzen aus einem Ein-Euro-Shop. Er brauchte keine Plastikgabel, deren Zinken im Schnitzel abzubrechen drohten, auch keine Kerze mit batteriebetriebenem Flackern ...

Jeden Tag im Lokal – ohne Gäste

Markus Kleinhenz kann einem leidtun. Er und seine Frau führen die Insel-Bastei, das Lokal am Fluss, das am vergangenen Wochenende immer noch geschlossen sein musste. Kleinhenz, 46, kommt jeden Tag vorbei, schließt auf, lässt keine Gäste hinein, sieht nach dem Rechten, bespricht sich mit Angestellten und Familienmitgliedern, trinkt Latte macchiato.

Seinen Frust, dass „keine Perspektive“ zu erkennen sei, drückt er in Form einer Todesanzeige, so groß wie ein A4-Blatt, aus. Ein Kreuz auf schwarzem Hintergrund. Das Kreuz besteht aus einer senkrecht stehenden Gabel und einem Messer, das quer verläuft. Text: „Die Gastro stirbt.“ Darunter: „2 Mio. Arbeitsplätze. Drohende Insolvenzen. Keine Perspektiven.“ Das Papier hat er auf die Eingangstür seines Lokals geklebt. Auch auf der Internetseite wird das Thema aufgegriffen. Durch Einträge von Stammgästen und Freunden. „Jetzt (…) werden wir das gute Essen auf eurer Terrasse vermissen.“ Oder: „Bleibt stark!“ Schließlich: „Leider wahr: In diesem Lokal habe ich 2008 meine Ausbildung gemacht, hoffe, es geht wieder bergauf.“ Der Text enthält drei Emojis: besorgtes Gesicht, Daumen hoch, Kleeblatt. Derselbe Autor beendet seinen Online-Eintrag mit einer Mischung aus Wunsch und Hoffnung: „Die Gastronomie muss am Leben bleiben.“

„Die Zeit läuft uns davon“

„Die Zeit läuft uns davon“, sagt Markus Kleinhenz. Er erinnert sich: „Der Februar 2020 war von Corona gezeichnet. Niemand hat Geld verdient.“ Dann sei „die große Schließung“ gekommen. Die finanzielle Hilfe des Staates: 9000 Euro, im März beantragt, im Mai verbucht. Geblieben seien die laufenden Kosten – ohne Personal: 11.000 Euro monatlich für Miete, Energie, Steuerberater. Die Terrasse – der gelernte Koch nennt sie liebevoll „Ludwigshafens schönste Terrasse“ – habe sich als Glücksfall erwiesen, Gastronomie habe im Freien stattgefunden. Zwischen Juni und September habe es „wirtschaftliche Monate“ gegeben, das heißt: „Es wurde Geld verdient und investiert, wie jedes Jahr.“

Der 46-Jährige wiederholt dann noch, was man immer wieder hört: „Nachweislich hat es bei uns Gastronomen keinen Fall von Corona gegeben.“ Man habe Abstände eingehalten, Trennwände aufgestellt, viele Papiere ausgefüllt. „Bis wir dann im November für zwei Wochen schließen durften, damit wir, wie Frau Merkel gesagt hat, gemeinsam Weihnachten feiern können.“ Das sei ironisch gemeint, präzisiert er. Und schüttelt den Kopf: „In den vergangenen 17 Monaten haben wir vier Monate lang Geld verdient“. Irgendwie passt die Traueranzeige.