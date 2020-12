Werner Ludwig hat von 1965 bis 1993 die Stadt als Oberbürgermeister regiert. Der Sozialdemokrat hat Ludwigshafen mit Großprojekten geprägt. Am 25. Februar stirbt er im Alter von 93 Jahren.

Werner Ludwig hat Ludwigshafen seinen Stempel aufgedrückt wie bisher kein anderes Stadtoberhaupt. In seiner 28-jährigen Amtszeit wurden das Hochstraßensystem gebaut, ein neuer Hauptbahnhof und das Rathaus-Center errichtet. Auch das Hack-Museum und der Pfalzbau entstanden in der Ära Ludwig. In der Pfingstweide wurde ein neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft, und mit der Eingemeindung von Ruchheim dehnte sich die Stadt nach Westen aus.

OB mit Leib und Seele

Ludwig war OB mit Leib und Seele. „Ich blicke mit Genugtuung zurück. Es hat mir Spaß gemacht“, sagte er zu seinem 90. Geburtstag. Er hat bis zuletzt das Geschehen in der Stadt verfolgt und genoss Wertschätzung über alle Parteigrenzen hinweg. Die Krise seiner SPD hat ihn sehr aufgewühlt. Den Bundespolitikern empfahl er, mehr auf die Straße zu gehen und den Leuten zuzuhören. Dass die SPD mit Jutta Steinruck 2018 das Rathaus zurückeroberte, hat ihn sehr gefreut.

Ludwig war der dienstälteste OB der Bundesrepublik. Er war populär. Mit seinem Tod ist er zu einem Stück Stadtgeschichte geworden. Die im März geplante Trauerfeier im Pfalzbau musste wegen Corona abgesagt werden. 1000 Gäste wurden erwartet. Ein Großer tritt daher ganz leise aus dem Stadtleben ab.