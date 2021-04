Ob Günter Netzer Jazzfan ist, wissen wir nicht. Aber offensichtlich gibt es unter Jazzern Fans des Fußballers. Das Trio Netzer kommt nicht aus den Tiefen des Raums, sondern aus Stuttgart und spielte ein ungewöhnliches Konzert im Ella & Louis in Mannheim.

Die Mannschaft kam relativ schnell ins Spiel und ließ keine Langweile aufkommen. Der Ball lief nach vorne und die Stuttgarter blieben auch auf dem Mond laufstark: mit „Walking on the Moon“, dem bekanntesten Stück des Abends. Spielunterbrechungen gab es nicht, ergo auch keine Nachspielzeit, was die Fans auf den heimischen Sofa-Tribünen bedauerten.

Drei Meister ihres Fachs

Auch Auswechslungen gab es keine, nicht mal der Gitarrist wechselte die Gitarre – was ja ansonsten ziemlich üblich ist. Aber Markus Birkle sorgte mit seiner Stratocaster trotzdem für viel Abwechslung, nicht nur durch seine Spielweise, sondern durch eine ganze Reihe elektronischer Effekte. Und das Spiel mit diesen kleinen Helferlein gehört auch bei seinen beiden Mannschaftskameraden dazu. Markus Bodenseh spielte als Bassist nicht nur auf der Stammposition der tiefen Töne auf dem E-Bass, er übernahm als Libero auch Soloaufgaben und wechselte auf einen Moog-Synthesizer, wo er teils elektronische Bässe, teils auch Lead spielte. Schlagzeuger Oli Rubow hatte zwar ein minimalistisch kleines akustisches Drumkit vor sich stehen, aber Trommeln und Hihat wurden mit Mikrofonen abgenommen und durch eine Effektmaschine geleitet, wo Rubow Echo und Hall zugab und auch durch Drehen an der Delayzeit besondere Sounds erzeugen konnte. Ob das nun als Doping von Trommeln gelten muss, ist eine akademische Frage. Antworten findet man vielleicht in einem Buch, das Rubow zum Thema Effekte für Drummer geschrieben hat.

Seit über 20 Jahren zusammen

Das Trio gibt es seit 1998. Die Mitspieler hatten alle schon damals Erfahrung in der Champions League: Bodenseh ging durch die Schule der erfahrenen Bass-Trainer Mini Schulz und Thomas Stabenow, er spielte beim Glenn Miller Orchestra, bei Peter Herbolzheimers Rhythm Combination & Brass und bei den Fantastischen Vier. Ebenfalls bei den Fanta Vier tummelt sich Birkle, der live immer dabei ist und Platz für solistisches Dribbeln bekommt. Dort hat er auch das Arbeiten mit elektronischen Effekten weiter entwickelt. Der Gitarrist studierte Jazz in Mannheim. Rubow machte ein Musikabitur und ging dann zum Popkurs Hamburg. Er begann schon in den 90er-Jahren, computergenerierte Drumbeats auf sein akustisches Drumset zu übertragen und auch mit Effekten zu experimentieren. Gespielt hat er schon bei DePhazz, mit Helmut Hattler und auch in Big Bands und Orchestern. Das erste Netzer-Album „Pressing“ erschien 1999, das zweite, „Mailand Madrid“, setzte 2008 mit dem Titel Andi Möller ein Denkmal.

Entspannte Zuhörer

„Jeder Spieler muss sich auf seine Fähigkeiten besinnen, muss bemüht sein, den individuellen Zustand zu verbessern und sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen“, sagte mal der Namensgeber des Trios. Und ganz offensichtlich gilt das nicht nur auf dem Rasen. Die Band schuf damit einen ständigen Spielfluss, entwickelte Motive und Stücke ständig weiter. Und als Zuhörer kam man in einen leicht psychedelischen Zustand des entspannt-neugierigen Zuhörens.