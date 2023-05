Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus einem Oggersheimer Bauernkeller hat Werner Wenz ein Faschingszimmer gestaltet. Eigentlich ist es fast schon ein Museum. Unzählige Orden und andere Auszeichnungen aus der närrischen Jahreszeit sind hier ganz privat versammelt.

Unzählige Prinzenpaare und Prinzessinnen lächeln die Besucher aus Bilderrahmen an: Die Sammlung zur Fasnacht von Werner Wenz in Oggersheim ist vermutlich die größte, die es in Ludwigshafen