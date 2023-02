Mit einer Mahnwache, einem Friedensgebet und einer Kundgebung soll in Ludwigshafen an die Invasion russischer Truppen in die Ukraine vor einem Jahr am 24. Februar 2022 erinnert werden. Unter dem Motto „Stand with Ukraine“ laden deshalb Ludwigshafener Vereine und Organisationen auf Initiative der Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar für Swjahel sowie des Internationalen Bauordens für Freitag, 24. Februar, zu einer Mahnwache ein. Sie findet von 6 bis 8 Uhr an der Statue Conversation II auf dem Berliner Platz statt. Abends wird es um 19.15 Uhr ein Friedensgebet sowie daran anschließend um 19.15 Uhr eine Kundgebung auf dem Lutherplatz (Mitte) geben, bei der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ein Grußwort sprechen wird.