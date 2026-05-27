Den Wahlkreis LU/Frankenthal bei der Bundestagswahl gewonnen, aber nicht das Berlin-Ticket gezogen. Dennoch hat Sertac Bilgin ein Bürgerbüro eröffnet. Nun zieht er Bilanz.

Er wolle weiter für die Menschen in der Vorderpfalz ansprechbar sein, schließlich sei er gewählt worden. Das, so betonte Bilgin stets, sei eine Verpflichtung für ihn. Deshalb hat der Dannstadt-Schauernheimer vor einem Jahr ein Bürgerbüro eröffnet. Jetzt sagt der Dialogbeauftragte der CDU Rheinland-Pfalz: „Das war die absolut richtige Entscheidung.“ Für ihn gelte weiterhin: „Politik soll nicht nur während der Wahlkampfzeiten präsent sein, sondern dauerhaft erreichbar und nah an den Menschen bleiben. Die Resonanz der Bürger in den vergangenen Monaten war durchweg positiv“, bilanziert der 44-Jährige. Der Lohn: Seines unermüdlichen Eifers wegen ist er auch schon persönlich von Regierungschef Friedrich Merz (70, CDU) in dessen Büro im Kanzleramt empfangen worden.

Zu seinem Bürgerbüro sagt Bilgin: Viele Menschen hätten die Möglichkeit genutzt, ihre Anliegen persönlich vor Ort, telefonisch oder digital einzubringen. Der stetige Austausch mit den Bürgern habe sich zu einem festen Bestandteil seiner politischen Arbeit entwickelt. „Es war mir von Anfang an wichtig, nicht nur vor Wahlen präsent zu sein, sondern jederzeit ansprechbar zu bleiben und zuzuhören. Dass dieses Angebot weiterhin so stark angenommen wird, freut mich sehr und zeigt, wie wichtig der direkte Austausch für viele Menschen ist“, berichtet Bilgin.

Bilgin bei der Eröffnung seines Bürgerbüros. Foto: Gerhard Bühler

Aus zahlreichen Gesprächen seien konkrete Impulse und Lösungen entstanden. Viele kleinere und größere Anliegen hätten begleitet, Kontakte hergestellt sowie direkte Ansprechpartner aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft vermittelt werden können. Auch Unternehmer seien miteinander vernetzt und unterstützt worden. Besonders erfreulich sei, dass gemeinsam mit Firmen und Partnern inzwischen weit über 60 Ausbildungsplätze vermittelt werden konnten. Für Bilgin ein wichtiges Zeichen dafür, was durch Zusammenarbeit, kurze Wege und persönliche Gespräche gelingen kann.

Anliegen direkt formulieren

Sichtbarer Bestandteil dieser Arbeit sind seine sogenannten Dialogboxen. Was zunächst als Idee begann, habe sich im Laufe der Zeit zu einem aktiven Format mit zahlreichen kleineren Dialogboxen im gesamten Wahlkreis sowie verschiedenen Aktionen direkt vor Ort entwickelt. Das große Interesse und die kontinuierliche Beteiligung hätten gezeigt, dass viele Bürger es wertschätzten, wenn Anliegen direkt formuliert werden könnten und ernst genommen würden. Diesen direkten Austausch will Bilgin noch stärker ausbauen – mit weiteren Dialogformaten, Bürgeraktionen und neuen Möglichkeiten, um unkompliziert miteinander ins Gespräch zu kommen. „Politik lebt vom Zuhören, vom ehrlichen Austausch und von Vertrauen. Genau diesen Weg möchte ich konsequent fortsetzen“, so Bilgins Fazit.

Bilgin im Gespräch mit Redaktionsleiter Steffen Gierescher. Foto: Steffen Gierescher

„Region braucht starke Stimme in Berlin“

Rückblick: Am 23. Februar 2025 entschied Bilgin das Kopf-an-Kopf-Rennen im Wahlkreis knapp für sich. Mit 27,1 Prozent der Stimmen lag der Christdemokrat hauchdünn vor SPD-Titelverteidiger Christian Schreider (26,2). Wegen des reformierten Wahlrechts schaffte es Bilgin aber nicht in den Bundestag. Im Anschluss kündigte er an, politisch aktiv bleiben zu wollen. Ende Mai 2025 eröffnete er sein Bürgerbüro in der Ludwigshafener CDU-Geschäftsstelle (Benckiserstraße 26), das er selbst finanziert. „Unsere Region braucht eine starke Stimme in Berlin“, betonte er.

Bilgin in seiner Heimatgemeinde Dannstadt-Schauernheim. Foto: privat

Bilgin leitet den von ihm 2008 gegründeten Pflegedienst MKS Medical in Ludwigshafen (35 Mitarbeiter), ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen und einer Tochter. Bilgin hat sich vom Hauptschüler bis zum Unternehmer emporgearbeitet und dazwischen zwei Ausbildungen absolviert: zum Gas- und Wasserinstallateur sowie zum examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger. Der CDU gehört Bilgin seit 2009 an. Für die Bundespartei ist er Mitglied im Lenkungskreis Migration und Integration.